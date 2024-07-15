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İzmir'de ihmal sonucu 2 kişinin can verdiği olayda 5 şüpheliye daha gözaltı kararı

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İzmir'in Konak ilçesinde, yağan yağmurla birlikte sokaktaki su birikintisinden elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümü hala gündemdeki yerini korurken, ihmalle ilgili 5 şüpheliye daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 2'sinin Gdz Elektrik, 3'ünün ise İZSU çalışanı olduğu öğrenildi. Öte yandan önceki gün, olayla ilgili 29 şüpheliden 22'sini gözaltına alınmış, 2 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 5 şüpheli için daha gözaltı kararı verildi.

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İzmir'de ihmal sonucu 2 kişinin can verdiği olayda 5 şüpheliye daha gözaltı kararı

5 KİŞİ İÇİN DAHA GÖZALTI KARARI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltı talimatı bulunan 29 şüpheliden 22'sini gözaltına aldı. Bu şüphelilerden ikisi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 5 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüphelilerin 2'sinin Gdz Elektrik, 3'ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.

İzmir'de ihmal sonucu 2 kişinin can verdiği olayda 5 şüpheliye daha gözaltı kararı

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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