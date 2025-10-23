Haberler

İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
İzmir'in Foça, Karaburun ve Aliağa ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar yolda mahsur kaldı. Vatandaşlar su baskınlarıyla mücadele ediyor.

1) İZMİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU (3)

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

İzmir'de sağanak Foça ilçesinin yanı sıra Karaburun ve Aliağa'da da etkili oldu. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Foça'ya metrekareye 120, Karaburun'a 50, Aliağa'ya ise 35 kilogramın üzerinde yağış düştü. Cadde ve sokakların göle döndüğü Foça'da bazı araçlar da yolda su birikintilerinin içinde kaldı. Ekipler, araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Foça'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Recep Yıldız (66), "32 yıldır Foça'da yaşıyorum. Böyle bir yağmur, böyle bir sel görmedim. Her yeri, evleri su bastı" dedi.

Evini su basan vatandaşlardan Gönül Sekitaş (60) ise "Sular taştı ve eve doldu. Evimizin hali çok kötü. Allah yardımcımız olsun" dedi.



