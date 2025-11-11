Haberler

İzmir'de Şaftlı Dere Taşkınları ve Su Baskınları

İzmir'de Şaftlı Dere Taşkınları ve Su Baskınları
Güncelleme:
İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak sonucu Şaftlı Dere'de taşkın yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tahliye çalışmaları yürütülüyor. Karaburun'da da dereler taştı ve yollar suyla doldu.

ŞAFTLI DERE TAŞTI

İzmir'in Foça ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında sel suları Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki Pazaryeri mevkisinde bulunan Şaftlı Dere'de taşkına neden oldu. Yağmur suları Ali Stair Caddesi'nde denizle buluştu.

Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçeye metrekarede 57 kilogram yağış düştüğü bildirildi. Yağmur etkisini azaltırken ilçede su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışmaları sürüyor. Yağmurun akşamüstü yeniden etkili olması bekleniyor.

KARABURUN'DA DERELER TAŞTI, YOLLAR SUYLA DOLDU

İzmir'de sağanağın etkili olduğu yerlerden biri ise Karaburun ilçesi oldu. Karaburun'un kırsal Saip Mahallesi'nde yağışla birlikte dereler taştı. Sel nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. O anlar dronla görüntülendi.

KENT MERKEZİNİ DE ETKİLEDİ

Yağmur, ilçelerin yanı sıra İzmir kent merkezinde de etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Tolga TAHÇI-Kadir ÖZEN-Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
