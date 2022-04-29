İzmir'de Toplu Ulaşım Bayramda Ücretsiz

İzmir'de, Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak. Arife günü ve bayramın ilk iki günü mezarlıklara özel ESHOT otobüs seferleri yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN, Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

ESHOT'TA PAZAR ÇALIŞMA PROGRAMI

ESHOT otobüs seferleri, bayram süresince pazar günü çalışma programına göre yapılacak. Orman köyü hatları da çalışacak. ESHOT Genel Müdürlüğü, arife günü ile bayramın ilk iki günü mezarlıklara özel seferler de yapacak. Önceki bayramlarda 12 olan mezarlık hatlarına üç yeni hat daha eklendi. Programa ilişkin ayrıntılı bilgilere www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

METRO VE TRAMVAY SEFERLERİ

İzmir Metrosu, arife ve bayram günleri 06.00-12.00 ile 20.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir, 12.00-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir sefer yapacak. Konak Tramvayı'nda gün boyunca seferler 7,5 dakikada bir, Karşıyaka Tramvayı'nda ise 10 dakikada bir olacak.

İZDENİZ'DE HAFTA SONU TARİFESİ

İZDENİZ'de, arife ve bayram günlerinde hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Öte yandan İZDENİZ, 1 Mayıs Pazar gününden itibaren yaz dönemi sefer tarifesine geçecek. Ayrıntılı bilgilere www.izdeniz.com.tr adresinden ulaşılabilir.