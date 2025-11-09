İzmir'de Panelvan Patladı: 2 Yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir panelvandaki kompresör makinasının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Örnekköy Mahallesi'nde lastik yol yardım aracı olarak kullanılan 35 BZB 533 plakalı panelvandaki kompresör makinası henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patladı.

Patlamada oluşan basıncın etkisiyle olay yerinde bulunan Erdem Suzen (19) ile Cengiz İlyas Kılıç (21) yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Suzen ve Kılıç, İzmir Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Patlamanın etkisiyle panelvanda hasar oluştu.