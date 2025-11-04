Haberler

İzmir'de Otomobilden Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Karabağlar ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yapan O.S. ve Ö.A. isimli iki kişi, gözaltına alındı. Hırsızların çaldıkları malzemeler ve firari hükümlü olan zanlı, cezaevine teslim edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen biri firari hükümlü 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 Ekim'de bir otomobilin camının kırılarak 4 hoparlör, 2 ses sistemi, teyp ve amfinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki 22 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin O.S. (27) ve Ö.A. (41) olduğunu ve çaldıkları malzemeleri plakasız bir araca taşıdıklarını, hırsızlık esnasında dikkat çekmemek için kıyafet değiştirerek kaçtıklarını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların kaçtığı otomobilde yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.A'nın hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
