İzmir'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
Bornova'da meydana gelen trafik kazasında 62 yaşındaki motosiklet sürücüsü Servet Kızılca hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
T.Ö. (32) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kemalpaşa Caddesi'nde, Servet Kızılca'nın (62) kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Kızılca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kızılca'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü T.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel