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İzmir'de Otomobil Ağaca Çarptı: 3 Yaralı

İzmir'de Otomobil Ağaca Çarptı: 3 Yaralı
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Ödemiş ilçesinde, Talia B. yönetimindeki otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak kaza yaptı. Sürücü, eşi ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ağaca çarpan otomobilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Talia B. (39) yönetimindeki 45 ZB 0325 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bozova Yaylası yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Mehmet B. (43) ve çocukları Emir B. (12) ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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