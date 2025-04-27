İzmir'de Otomobil Ağaca Çarptı: 3 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ağaca çarpan otomobilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Talia B. (39) yönetimindeki 45 ZB 0325 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bozova Yaylası yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Mehmet B. (43) ve çocukları Emir B. (12) ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.