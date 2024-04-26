İzmir'de Ortaokul Öğrencileri Geleneksel El Sanatları Kurslarına Katıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel el sanatları kurslarına katıldı.

Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Aktı her zaman, her yerde, herkes için eğitim mottosuyla, 75 farklı alanda kurs açtıklarını söyledi.

???????Yetişkinler için açtıkları kursların kapısını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ortaokul öğrencilerine de açtıklarını belirten Aktı, "Bu sayede öğrenciler keyifli vakit geçirerek, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarındaki ürünlerin yapılışını tecrübe ediyorlar." dedi.

Konuşmanın ardından Merkez Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri "Minik Eller, Büyük Hayaller" temalı etkinlikte, geleneksel el sanatları atölyelerinde kursiyer ve öğretmenleriyle birlikte nakış, su kabağı işleme, filografi ile halı ve kilim dokuma kurslarına katılarak keyifli zaman geçirdi.