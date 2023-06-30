İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 6 uçak ve 4 helikopter ile alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere karadan ve birlikte 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan müdahale edildiği bildirildi.

EKİPLER 5 DAKİKA SONRA MÜDAHALEYE BAŞLADI

Yangın saat 17.00 sıralarında Yahşelli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 dakika sonra müdahaleye başladı.

HAVADAN VE KARADAN ALEVLERE MÜDAHALE

Ekipler 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 25 arazöz 6 su ikmal ve 7 dozer ile karadan alevlere müdahale ediyor.Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.