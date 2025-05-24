İzmir'de Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Sürüyor
İzmir'in Foça ilçesindeki Gerenköy mevkiinde çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahalelerle kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangına ilk müdahale 14.25'te yapıldı.
(İZMİR) - İzmir'in Foça ilçesinde Gerenköy mevkiinde ziraat arazisinde çıkan ve ormanlık alana ulaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Foça ilçesinde Gerenköy mevkiinde orman yangını çıktı. Ziraat arazisinde çıkan ormana sirayet eden yangına ilk müdahale 14.25'de yapıldı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 21 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: ANKA / Güncel