İzmir'de Onat Tüneli Nedeniyle Mahallede Arbede Çıktı

İzmir'de 2 ilçeyi birbirine bağlamak amacıyla yapımı süren Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle hasar gören evin tahliyesi sırasında, zabıta ekipleri ile mahalleli arasında arbede çıktı. Bazı kişiler, çatılara çıkıp sokağa eşya fırlattı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bölgeye gidip mahalleliyle görüştü.

Buca ve Bornova ilçelerini birbirine bağlamak amacıyla yapımı süren Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle Atamer Mahallesi'nde bazı evlerde yıkımlar meydana gelirken, birçok bina ve sokakta çatlaklar oluştuğu ileri sürüldü. Bugün, hasar gören ve hakkında tahliye kararı verilen bir evin boşaltılması sırasında zabıta ekipleri ile mahalleli arasında arbede yaşandı. Evin kapısının balyozla açılmak istenmesi üzerine çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar evin çatısına çıkarak tepki gösterirken, sokağa eşyalar fırlattı. Arbedenin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, bölgeye gelerek mahalleliyle görüştü. Mahalleli tepkilerini dile getirip Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın mahalleye gelmesini talep etti; bazı kişiler ise Başkan Tugay'ı istifaya çağırdı. Yıldırım, durumun farkında olduklarını ve gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

'ÇÖZÜM BEKLİYORUZ'

Atamer Mahallesi Muhtarı Şenay Korkmaz, binaların zarar gördüğünü ve alt zeminin bozulduğunu ifade ederek, belediyenin zararları prefabrik ev yaparak telafi etmesini talep ettiklerini söyledi. Korkmaz, "Belediyenin yaptığı imar planı yasal değil, birçok itirazımız çöpe atıldı. Biz çözüm bekliyoruz" dedi. Zabıta ekiplerinin ayrılmasının ardından mahalleli de dağıldı.