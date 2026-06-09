Öğrenciler hayallerini öyküye dönüştürdü; yapay zekayla renkli görsel oluştu

İZMİR'de teknoloji bağımlılığıyla mücadele kapsamında yürütülen 'Hayalden Kitaba' projesinde 16 ortaokul öğrencisi, yapay zeka desteğiyle dijital kitap hazırladı. 14 ila 22 sayfa arasında değişen kitaplarda teknoloji bağımlılığı, çevre bilinci, dostluk ve sağlıklı yaşam gibi temaları işleyen öğrenciler, kendi hikayelerini yazıp karakterlerini oluşturdu.

İzmir'de, teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak ve öğrencileri teknolojiyi üretim amaçlı kullanmaya teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen 'Hayalden Kitaba' projesi kapsamında 16 ortaokul öğrencisi, 'Yeşilay'ın Parolası', 'Kaybolan Hafta Sonu', 'Gücüm İçimde Saklı', 'Kendin Ol', 'Ekranın Ötesindeki Dünya', 'Dostluk Takımı', 'Sağlıklı Yaşam', 'Renkli Vadinin Sırrı', 'Çevre Muhafızları' ve gibi 14 ile 22 sayfa arasında değişen dijital kitaplar hazırladı. Öğrenciler, kendi hikayelerini yazıp karakterlerini oluştururken, kitaplarının görsellerini de yapay zeka desteğiyle tasarlayarak e-kitap haline getirdi. Projede yer alan öğrenciler hem yaratıcı yazarlık deneyimi kazandı hem de yapay zekanın doğru ve verimli kullanımını öğrenme fırsatı buldu. İl Milli Eğitim'de, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) biriminde görev yapan Müzik Öğretmeni Gürnüş Öztürk, "Projemiz 'Hayalden Kitaba' projemiz kapsamında İzmir İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Yeşilay İl Başkanı Ömer Yahşi önderliğinde bir çalışma başlattık. Teknolojinin kötü değil iyi ve faydalı yönlerinden yararlanmaya yönlendirecek bir etkinlik yapmak istedik. Böylece çocuklarımız kendi hikayelerini yazdılar, karakterini oluşturdular ve görsellerini de yine yapay zekayla oluşturup bir dijital kitap haline getirdiler. Birbirinden güzel, birbirinden değerli içerikler ürettiler ve bu İzmir'imizde yaygınlaştırmayı planlanıyoruz. Öğrencilerimiz de çok mutlular. Biz çocukların teknoloji bağımlılığına karşı bir çalışma yapıyoruz, sadece tüketmek değil, doğru şekilde yapay zekayı kullanmak ve üretmek istiyoruz. Bu çalışmada bunun güzel bir örneği olacak" dedi.

'KENDİ ÖYKÜMÜ YAZABİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Görece Mustafa Kemal Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Miray Öztürk (12) ise "Ben teknoloji bağımlılığı ile ilgili bir kitap yazdım. Ana karakterimiz Masal. Arkadaşları onu hafta sonu bisiklet sürmeye çağırıyor fakat o istemiyor. Çünkü yeni bir oyun yüklemiş ve onu oynayacağını söylüyor. Ancak hikayemin sonunda arkadaşları ile dışarıda vakit geçirmenin ne kadar önemli ve değerli olduğunu anlıyor. Ben de boş vaktimde arkadaşlarımla parka çıkıyorum ve güzel vakitler geçiriyorum. Ben yapay zekayı kullanmayı öğrendiğim ve kendi öykümü yazabildiğim için çok mutluyum ve bir sonraki süreçlerde de birçok kitap yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'İLERİDE PROGRAMCILIĞI İLERLETMEK İSTERİM'

Öğrencilerden Emir Eyüpoğlu (12) ise şöyle konuştu:

"İlk öncelikle bu kitabı yaparken, ilk başta içimden 'Yapamam' diye olumsuz düşünceler geçirdim. Öğrenince kolay olduğunu ve yapay zekanın her şeyi kolaylaştırdığını düşündüm ve böyle güzel bir kitap ortaya çıktı. Kitabımın adı 'Çevre muhafızları' iki tane başrol ana karakterimiz var. Birisinin adı 'Efe', diğerinin adı 'Selin'. İki kardeş okul yollarının ve bahçelerinin çöp dolu olduğunu görüyorlar ve öğretmenlerinden izin alarak çevreyi temizliyorlar. Öykümü yazdıktan sonra kitabımın resimlerini tamamlamak için promptları doğru yazmayı öğrendim. Birçok deneme yaptım ve kitabımı ortaya çıkardım. İleride programcılığı ilerletmek isterim."

'DOĞRU PROMPTLARI YAZMAYI ÖĞRENEREK KİTABIMI TAMAMLADIM'

Aynı okulda olan 6'ncı sınıf öğrencisi Beyza Vatansever (12) de "Kitabımın adı 'Ekranın arkasındaki dünya'. Amacım çevrimizde ekrana bağımlı yaşayan arkadaşlarıma ekranın arkasında daha güzel ve daha verimli bir zaman geçireceğimizi anlatmak ve hatırlatmaktı. Kitabımda ekran ile çok fazla zaman geçiren bir kız ve sonra bir gece aniden küçük bir robotun çıkmasıyla gerçek dünyayı, ekranın arkasındaki gerçekleri görüyor ve bu sebeple ekranın vakit kaybı olduğunu anlıyor. Yapay zekayı kullanarak ve doğru promptları yazmayı öğrenerek kitabımı tamamladım. Çok mutluyum ve gerçekten çok gurur verici" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı