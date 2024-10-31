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İzmir'de öğrenciler için hazırlanan deprem eğitim kitabı tanıtıldı

İzmir'de öğrenciler için hazırlanan deprem eğitim kitabı tanıtıldı
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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, erken yaşta afetle mücadele bilincini yaygınlaştırma amacıyla hazırlanan "İZMO Deprem Eğitimi Alıyor" kitabı tanıtıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, erken yaşta afetle mücadele bilincini yaygınlaştırma amacıyla hazırlanan "İZMO Deprem Eğitimi Alıyor" kitabı tanıtıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda düzenlenen tanıtımda kitabla ilgili hazırlanan video izlendi.

Öğretmenler, kitap için özel olarak bestelenen şarkıları canlı performansla sunarken, 5 yaş grubu öğrenciler de dans performansı sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekerek, "Biz depremle yaşıyoruz, imtihanı iftihara çevirmek, önlemleri almak için buradayız. İzmir eğitim ailesi olarak, İzmir'deki 850 bin öğrenci ve 60 bin öğretmenimize bu farkındalığı kazandırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müdürlük tarafından hazırlanan ve erken yaşta afetle mücadele bilincini toplumda yaygınlaştırmayı amaçlayan kitaptaki "İZMO" karakteri, İzmir'in simgelerinden saat kulesinden ilham alınarak tasarlandı. Kitapta fen bilimleri, sanat, karakter ve değerler eğitimi gibi çeşitli konuları kapsayan eğitim içerikleri de bulunuyor. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "İZMO" karakterinin öğrencilere rehberlik etmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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