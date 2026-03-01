Haberler

İzmir'de kavşakta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Aliağa'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu makine mühendisi Ahmet Oğuzcan Şimşek hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü G.Y. ve yanındaki N.G. yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü makine mühendisi Ahmet Oğuzcan Şimşek (31) hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü G.Y. ve yanındaki N.G. ise hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. 101 Evler'den Hürriyet Caddesi yönüne giden Ahmet Oğuzcan Şimşek yönetimindeki 35 CRJ 554 plakalı motosiklet, kavşakta G.Y. yönetimindeki 35 APM 730 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Şimşek, otomobil sürücüsü G.Y. ve yanındaki N.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Oğuzcan Şimşek, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. N.G. ise ilk müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ahmet Oğuzcan Şimşek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kemalpaşa ilçesine götürülüp, toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
