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Balçova'da misinaya takılan martı kurtarıldı

Balçova'da misinaya takılan martı kurtarıldı
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İzmir'in Balçova ilçesinde misinaya dolandığı için uçamayan martı, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

İzmir'in Balçova ilçesinde misinaya dolandığı için uçamayan martı, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnciraltı'nda misinaya dolanan ve denizin üzerinde çırpınan martıyı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, mahsur kalan martıyı yakaladı.

Üzerindeki misinalar kesilen martı, sağlık durumu kontrol edildikten sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA
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