İzmir'de minibüs saldırısında cinayet zanlısı yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde minibüse bindiği esnada silahlı saldırıya uğrayarak cinayete kurban giden Serkan Saltık cinayetinin firari zanlısı yakalandı. 10 aylık sıkı takibin ardından olayı gerçekleştiren 2 kişinin de 18 yaşında oldukları öğrenildi.

Olay, 22 Kasım günü saat 16.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 35 L 3797 plakalı minibüsüne bindiği esnada silahlı saldırıya uğrayan Serkan Saltık ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 41 yaşındaki adamın durumunun ağır olduğu belirlendi. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve ameliyata alınan Serkan Saltık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde 2 kişinin koşarak minibüse gitmesi, içlerinden birinin silahla minibüse doğru ateş ettiği ve sonra koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Firari zanlılar tek tek yakalandı

Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri yönünde olayı gerçekleştirenin K.D. (18) olduğu ve ona yardım eden şahsın ise S.C.G. (18) olduğu tespit edildi. Cinayeti gerçekleştiren kişiye yardım eden S.C.G., 20 Mayıs günü polis ekipleri tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki sorgusunda K.D.'ye yardım ettiğini itiraf eden zanlı, olaydan sonra silahı gömdükleri yeri de gösterdi. Olayın asıl faili K.D. ise, dün gerçekleştirilen operasyonla Buca ilçesinde saklandığı bir evde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan firari cinayet zanlısı da emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayetin sebebi uyuşturucu iddiası

Öte yandan, 22 Kasım'da meydana gelen olayın, taraflar arasında uyuşturucudan kaynaklı tartışma olduğu ve cinayetin de bu yüzden işlendiği öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR