İzmir'de midelerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de midelerinde kapsüller halinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda şüpheli hareketler sergileyen ve çelişkili ifadeler veren yabancı uyruklu A.G. ile M.N. gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla iç beden muayeneleri yapılan şüphelilerin midelerinden 105 kapsül halinde 965 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
