İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde metruk binada derbedildikten sonra tabanca ile vurularak ağır yaralanan Necdet P. (62), polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 12.10 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi 1367 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, metruk bir binadan silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Necdet P., olduğu belirlenen vatandaşın, tabanca ile göğsünden vurulduğu ve darbedildiği tespit edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan ve beyin kanaması geçirdiği de belirlenen Necdet P., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin Hanefi Ö. (60) olduğunu tespit etti. Şüpheli, yapılan çalışmalar sonucunda Karabağlar ilçesinde saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı tahmin edilen ve ruhsatsız olduğu belirlenen suç aleti tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor.