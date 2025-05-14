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İzmir'de Metruk Binada Boğulma Olayı

İzmir'de Metruk Binada Boğulma Olayı
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Bayraklı ilçesinde bir kişi, hurda almak için girdiği metruk binanın su dolu kuyusuna düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası yapılan çalışmalarla cansız bedenine ulaşıldı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde hurda almak için girdiği metruk binanın su dolu kuyusuna giren M.Y. (36), boğuldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Manavkuyu Mahallesi, Haydar Aliyev Caddesi üstünde meydana geldi. Depremde hasar gördüğü için boşaltma kararı olan ve metruk halde bulunan apartmanın bahçesine artezyen kuyusunun kapağındaki demirleri toplamak amacıyla bahçeye giren M.Y., kuyuya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, yapılan çalışma sonucu M.Y.'nin cansız bedenine ulaştı. M.Y.'nin cansız bedeni, olay yerendeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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