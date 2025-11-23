Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

İzmir'de Menemen Belediyesi'ne ait çöp depolama alanında yangın çıktı. Yangın bölgede büyük paniğe neden oldu.

İzmir'de gece, çıkan yangınla aydınlandı. Yangın, saat 19.15 sıralarında Kazımpaşa M ahallesi'ndeki Menemen Belediyesi'ne ait çöp depolama alanında çıktı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Alevler geceyi aydınlatırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Evsel atıkların yanı sıra, plastik ve ahşap malzemelerin de bulunduğu alandaki yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.