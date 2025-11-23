Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın
İzmir'de gece, çıkan yangınla aydınlandı. Yangın, saat 19.15 sıralarında Kazımpaşa M ahallesi'ndeki Menemen Belediyesi'ne ait çöp depolama alanında çıktı.
RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Alevler geceyi aydınlatırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Evsel atıkların yanı sıra, plastik ve ahşap malzemelerin de bulunduğu alandaki yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.