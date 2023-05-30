İzmir'de lise öğrencisine cinsel istismar davası

İzmir'de lise öğrencisi D.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan taksi şoförü Umut Can Kader'in yargılanması başladı. Sanık, kız çocuğunun yaşını 19 sandığını söylerken, D.A.'nın babası ise kızının taksi şoförüyle buluşmadan önce mesajlaştığını ve yaşını bilmemesinin mümkün olmadığını ifade etti.

İZMİR'de lise öğrencisi D.A. (15) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan taksi şoförü Umut Can Kader, (27), savunmasında kız çocuğunun yaşını 19 sandığını söyledi. D.A.'nın babası A.A. ise taksi şoförü ile kızının buluşmadan önce mesajlaştığını ve yaşını bilmemesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Evli ve 2 çocuk babası Umut Can Kader, 28 Mart'ta taksisine binen lise öğrencisi D.A.'ya iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Bunun üzerine aile, taksi şoföründen şikayetçi oldu. 7 Nisan'da polis tarafından gözaltına alınan Kader, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip, duruşmayı erteledi.