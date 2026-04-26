İzmir'de lise öğrencileri meclis deneyimi yaşadı

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 250 lise öğrencisi, İzmir'de meclis oturumu deneyimi yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası'nda, Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin "Halisdemir Meclis Simülasyonu" projesi kapsamındaki etkinlikte öğrenciler demokrasi kültürü ve temsil bilinciyle buluşturuldu.

İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Kayseri, Ordu, Antalya, Manisa, Aydın ve Bursa'dan programa katılan öğrenciler, meclis ortamını deneyimi amacıyla temsil, hitabet ve karar alma süreçlerini uygulamalı şekilde yaşadı.

Okul müdürü Hasan Ali Yazıcı, etkinliğin gençlerin demokrasi bilinci kazanmasında önemli rol oynadığını, temsil ve sorumluluk duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Proje faaliyetlerinin 24 Nisan'da başladığını aktaran Yazıcı, önceki günlerdeki programlara AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığını anlattı.

Proje koordinatörü Ayşe Sena Dağdelen de organizasyonun öğrenci merkezli bir anlayışla yürütüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
