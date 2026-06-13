Haberler

Milyonlarca öğrenci LGS'de ter döktü: Veliler okul önlerinde heyecanla bekledi

Milyonlarca öğrenci LGS'de ter döktü: Veliler okul önlerinde heyecanla bekledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de MEB tarafından düzenlenen LGS-2026 sınavı başladı. 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katıldığı sınavda, öğrenciler sınıflarda ter dökerken veliler okul önlerinde heyecanla çocuklarını bekledi. Öğrenciler, hedeflerinin Anadolu lisesi ve ileride doktorluk veya hukuk gibi meslekler olduğunu belirtti.

İZMİR'de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2026) sınavı için öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler de okul önünde heyecanla çocuklarını bekledi.

İzmir'de adaylar, sabah erken saatlerde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. MEB'in açıklamasına göre; bu yıl toplamda 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin başvurduğu LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı. İzmir'in Buca ilçesindeki Şehit Üsteğmen Konuralp Özcan Ortaokulu kapısına gelen öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgeleriyle sınıflara alındı. Sınavın ilk oturumu saat 9.30'da başladı. 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin yarıştığı sınavın ikinci oturumu saat 11.30'da.

'HEPİMİZ ÇOK HEYECANLIYIZ'

8'inci sınıf öğrencisi Zeynep Ela Gürbulak (14), "Hepimiz çok heyecanlıyız. Bu yaşta hepimizin üzerinde ağır bir yük var. Bütün yaşıtlarım ve rakiplerim çok çalıştık. Şu an sınavı bekliyoruz. Puanıma göre tercihlerimi yapacağım ama ilk isteğim, Anadolu lisesi. Üniversitede ise yine ilk hedefim hukuk fakültesi ama olmadığı takdirde başka hedeflerim de var" dedi.

'STRES YAPMAMAYA ÇALIŞIYORUM'

8'inci sınıf öğrencisi Hulud Hammud (14) da "Çok heyecanlıyım. Çalışmayı çok denedim. En çok sayısal üzerinde durdum. Biraz korkuyorum ama kendime güveniyorum. Stres yapmamaya çalışıyorum. Hedefim doktor olmak. LGS'den sonra puana bakıp, ona göre lise için tercihlerimi yapacağım. İlk tercihim arasında Anadolu lisesi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 16 ülkeden 90 isim Türkiye getirildi
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

CHP’de tüm dengeler değişebilir
Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

Bu adama dikkat etmemiz lazım! Attığı gol öyle böyle değil

Görme engelli adama kabusu yaşattı: Beni dövüyor, kendi evime almıyor

Görme engelli adama kabusu yaşattı: Beni dövüyor, kendi evime almıyor
Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Sahaya girmeye kalktı, güvenlikler bir anda üzerine çullandı

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
Ronaldo'yu görünce gözyaşlarına boğuldu

Bir anda boynuna sarılıp ağlamaya başladı