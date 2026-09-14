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İzmir’de LGBTİ+ yürüyüşüne polis engeli

İzmir’de LGBTİ+ yürüyüşüne polis engeli
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İzmir'de LGBTİ+'lara yönelik operasyonları protesto etmek isteyen grubun yürüyüşüne polis izin vermedi. Müzakerelerin ardından yürüyüş gerçekleşirken, basın açıklaması sonrası polis müdahalede bulundu.

(İZMİR) - İzmir'de LGBTİ+'lara yönelik operasyonları protesto etmek isteyen grubun yürüyüşüne polis izin vermedi. Müzakerelerin ardından yürüyüş gerçekleşirken, basın açıklaması sonrası polis müdahalede bulundu.

İzmir'de LGBTİ+'lara yönelik gerçekleştirilen "Ailem Güvende" operasyonlarına tepki göstermek amacıyla İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, İzmir Feminist Gece Yürüyüşü, Alsancak ÖSYM önünde bir araya geldi. Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne (TSKM) yürümek isteyen grubun önü polis tarafından kesildi. Güvenlik güçleri, grubun açmak istediği pankartı kabul etmedi ve yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin ile İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz güvenlik güçleriyle görüşerek yürüyüşün gerçekleştirilmesi için müzakere yürüttü.

Görüşmelerin ardından grubun Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürümesine izin verildi. Ancak kültür merkezi önünde toplanan kalabalık polis ablukası altında kaldı. Basın mensuplarının alana girişine izin verilmezken, burada basın metni okundu.

Basın açıklamasının ardından grup yeniden pankart açmak istedi. Bunun üzerine polis kalabalığa müdahale etti ve müdahale sırasında biber gazı kullanıldı.

Yaşanan müdahalenin ardından bölgedeki güvenlik önlemleri devam etti.

Kaynak: ANKA
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