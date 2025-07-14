Babasını baltayla yaralayıp, korkunç şekilde yaşamına son verdi

Babasını baltayla yaralayıp, korkunç şekilde yaşamına son verdi
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 70 yaşındaki babası Yılmaz Yiğenli'yi balta ile ağır yaralayan Suat Yiğenli tarım ilacı içerek yaşamına son verdi.

Gece saatlerinde Umurbey Mahallesi Balabanlı Yolu mevkisinde Suat Yiğenli ile babası Yılmaz Yiğenli arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Suat Yiğenli, babasını başından balta ile vurup, ağır yaraladı. Suat Yiğenli ardından tarım ilacı içti.

BABA-OĞUL SABAH HAREKETSİZ BULUNDU

Ödemiş ilçe merkezindeki evlerinde olduğu ve bugün saat 08.00 sıralarında Umurbey Mahallesi'ndeki bahçe evine giden Hediye Yiğenli, eşi ve oğlunu yerde hareketsiz bulunca komşularından yardım istedi.

Babasını baltayla yaralayıp, korkunç şekilde yaşamına son verdi

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Suat Yiğenli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yılmaz Yiğenli, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Öte yandan Suat Yiğenli'nin psikolojik sorunları nedeniyle bir süre önce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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