İzmir'de derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Torbalı ilçesinde Fetrek deresiyle suya kapılan 8 yaşındaki Berivan Bozan'ı bulmak için AFAD ve polis ekipleri harekete geçti. Yerel halk ve belediye ekipleri de arama çalışmalarına destek veriyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde girdiği derenin suyuna kapılarak kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

8 yaşındaki Berivan Bozan'ın Çaybaşı Mahallesi Fetrek deresine girmesi ve suya kapılarak sürüklenmesi üzerine durumu görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, derede 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına, belediye ekipleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

