İzmir'de derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlatıldı
Torbalı ilçesinde Fetrek deresiyle suya kapılan 8 yaşındaki Berivan Bozan'ı bulmak için AFAD ve polis ekipleri harekete geçti. Yerel halk ve belediye ekipleri de arama çalışmalarına destek veriyor.
İzmir'in Torbalı ilçesinde girdiği derenin suyuna kapılarak kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
8 yaşındaki Berivan Bozan'ın Çaybaşı Mahallesi Fetrek deresine girmesi ve suya kapılarak sürüklenmesi üzerine durumu görenler ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, derede 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattı.
Arama çalışmalarına, belediye ekipleri ve vatandaşlar da destek veriyor.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel