Fethi Sekin ve Musa Can, 9. Yılda Anılıyor

Terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda facianın önüne geçilmesi için canını feda eden polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda hayatını kaybeden adliye çalışanı Musa Can, şehadetlerinin 9. yılında anılıyor.

İzmir Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, örgüt mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Sekin ile kurşunların isabet etmesi sonucu şehit düşen adliye çalışanı Musa Can'ın şehadetinin üzerinden 9 yıl geçti.

Adliye önünde motosikletli trafik polisi olarak görev yaparken teröristlerin hain planını gerçekleştirmesini engelleyen ve tüm Türkiye'nin kahramanı olan Sekin, meslek aşkı, yardımseverliği ve neşeli tavırlarıyla hatırlanıyor.

Elazığ'dan İzmir'e kahramanlık hikayesi

Fethi Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde doğdu.

Lise eğitimi sonrası girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Bingöl'e 1999'da tayini çıkan Sekin, kentte 3 yıl görev yaptıktan sonra 2002'de İzmir'de görevlendirildi.

Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık gösterdiği İzmir'de yaklaşık 9 yıl Motosikletli Şahinler Timi'nde çalıştı. Evli ve 3 çocuk babası Sekin, İzmir Adliyesinde mesleğini titizlikle yapıp, gönüllerde "kahraman" olarak taht kurdu.

Şehadet günü

Saldırı planlayan PKK'lı 2 terörist, bomba ve silah yüklü otomobille 5 Ocak 2017'de saat 16.00 civarında İzmir Adliyesi önüne geldi.

Sürücü koltuğundaki terörist, aracın direksiyonunu kırıp otomobiliyle İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı. Planları dahilinde olmadığı anlaşılan bu olayla panikleyen teröristler, eylemi gerçekleştirmek için bomba yüklü araçtan inip yaya olarak uzaklaştı.

Caddenin karşısına geçen teröristler, bomba yüklü otomobili patlattı. Patlama sesi üzerine bölgede görevli polis memuru Fethi Sekin, tereddüt etmeden teröristlerle çatıştı. Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polis tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerde 2 AK-47, RPG-7 roketatar, TNT, 8 roketatar mühimmatı, el bombaları bulunduğu tespit edildi.

Kahramanlığın sembol ismi olan Fethi Sekin, 7 Ocak 2017'de Doğancık köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

İsmi ölümsüzleşti

Hain saldırının ardından adliyeye gelen İzmirliler, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Adliye önünde saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi, "Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi" olarak değiştirildi.

Yurt genelinde birçok yere şehit polisin adı verildi, böylece Fethi Sekin ismi ölümsüzleştirildi. Türkiye çapında birçok spor organizasyonu Fethi Sekin anısına yapıldı.

Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine ve İzmir'deki bir okula da adı verilen Sekin'in ismi, cadde ve sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde yaşatılıyor.

Şehit adliye çalışanı Musa Can

Şehit Musa Can, 1969 yılında Tokat'ın Turhal ilçesi Çayıraltı köyünde doğdu.

Evli ve 3 çocuk babası Can, daha önce çalıştığı kurumun kapatılması sonrası İzmir Adliyesinde görev yapmaya başladı.

48 yaşında şehit olan Musa Can, 12. Asliye Ceza Mahkemesinde olaydan 5 yıl önce çalışmaya başladı. Can, emekliliğine kısa süre kala İzmir Adliyesi C kapısı önündeki terör saldırısında evrak taşıdığı sırada silah seslerini duyması üzerine camdan bakarken, bir kurşunun isabet etmesi sonucu şehit oldu.

Can'ın cenazesi, 7 Ocak 2017'de İzmir'de düzenlenen törenin ardından Uzundere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sanıklar yargılandı

İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 19 kişi yaralanmıştı.

Olayda kullanılan otomobili temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı belirlenen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu öne sürülen İsa Zorlu yakalanmış, hakkında dava açılan Zorlu ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Saldırıda kullanılan mühimmatları olaydan 6 ay önce Mardin'den İzmir'e taşıdığı ve teröristlere teslim ettiği öne sürülen Delil Hıso da Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Mahkeme heyeti, sanık Hıso'nun adliye saldırısına dahil olduğuna dair delil elde edilemediği gerekçesiyle bu olaya ilişkin suçlardan beraatine karar vermişti.

Heyet, savunmaları dikkate alarak sanığın silahlı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG güdümünde eylem ve faaliyetlerde bulunduğuna kanaat getirmiş, Hıso "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, İsa Zorlu ise tüm suçlardan beraat etmişti.

Saldırının planlayıcılarından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de aranan terörist Karasaç ise 14 Haziran 2023'te MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti.