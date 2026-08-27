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Tire'de Kağıt Fabrikasında Yangın

Tire'de Kağıt Fabrikasında Yangın
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İZMİR'in Tire ilçesinde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının deposunda yangın çıktı.

İZMİR'in Tire ilçesinde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının deposunda yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor.

Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının deposunda bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Hurda kağıtların bulunduğu depodaki yangın, kısa sürede deponun tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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