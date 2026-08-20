Kadifekale'de Terörsüz Türkiye'ye Destek

Terörsüz Türkiye sürecine destek amacıyla İzmir'de tarihi Kadifekale surlarına Türk bayrağı asıldı.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu federasyonları ile MHP İzmir İl Başkanlığı işbirliğiyle tarihi Kadifekale'de düzenlenen programa MHP İl Başkanı Veysel Şahin, federasyon ve dernek başkanları, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte çocuklara pamuk şeker dağıtıldı, yemek ve simit ikramında bulunuldu.

Programda konuşan MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca bir parti teklifi olmadığını, devletin, siyaset kurumlarının ve milletin ortak iradesi haline geldiğini söyledi.

Bu süreçte önemli bir eşiğe gelindiğine dikkati çeken Şahin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geniş bir mutabakatla kabul edilen düzenleme, milli dayanışma ve toplum bütünleşme yolunda tarihi bir adımdır. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikasıdır. Türk siyasetinin ortak başarısı aziz milletimizin ortak eseridir. Bize düşen Anadolu irfanıyla milletimizin ferasetiyle ve devlet aklıyla bu hedefi nihayete erdirmek, kalıcı hale getirmek ve kardeşliğimizi geleceğe taşımaktır." ifadelerini kullandı.

"Bizim sevdamız vatandır"

Şahin, sürecin yalnızca silahların susması olmadığını, aynı zamanda kalkınmanın, yatırımın, ticaretin, huzurun ve çocukların geleceğinin yanı sıra Türkiye Yüzyılı'nın stratejik anahtarı olduğunu vurguladı.

Şahin, Türkiye'nin mazlumların umudu, adalet arayanların sığınağı, haksızlığa karşı direnenlerin son kalesi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Soyadımız farklı olabilir, memleketimiz farklı olabilir. Türkümüzün makamı, halayımızın ritmi farklı olabilir fakat bayrağımız birdir. Devletimiz, geleceğimiz birdir. Bizim hesabımız Türkiye'dir. Bizim sevdamız vatandır. Bizim hedefimiz terörün olmadığı, kardeşliğin güçlendiği, ekonomisi büyüyen, bölgesine yön veren kudretli bir Türkiye'dir."

"Türk bayrağının altında yaşamaktan mutlu ve onurluyuz"

İzmir Mardinliler Federasyonu Genel Başkanı Beşir Tunç da herkesin ortak isteğinin huzur ve kardeşlik olduğunu belirtti.

Çocukların güven içinde büyüdüğü, gençlerin geleceğe umutlu baktığı, annelerin gözyaşı dökmediği bir Türkiye istediklerini dile getiren Tunç, "İşte Terörsüz Türkiye'nin hedefi de anlamı da budur. Bugün burada farklı düşüncelere sahip insanlar aynı sofrada buluşabiliyorsa birbirini dinleyebiliyorsa işte gerçek kardeşlik budur." diye konuştu.

Ege Şanlıurfalılar Federasyonu Onursal Başkanı Koçali Al da sürece destek veren, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Yıllarca ağıtlar döktük, ağladık. Her gün şehitlerimizin mezarlarına geldik, gözyaşı döktük. Gözyaşımızı kalbimizin, yüreğimizin içine gömdük. Artık o günler bitti. Ay yıldızlı Türk bayrağının altında yaşamaktan mutlu ve onurluyuz." dedi.

Avukat Şehmus Bedir de programda bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından tarihi Kadifekale surlarına Türk bayrağı asıldı.

Sürece destek verenlerin isimlerinin yer aldığı pankart ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının bulunduğu pankart da surlara asıldı.

Kaynak: AA