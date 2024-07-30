İzmir'de Kaçak Etil Alkol ve Sahte İçki Operasyonu

İzmir'de, kaçak 18 bin 700 litre etil alkol ile sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sağlıksız koşullarda üretilip depolanan ve piyasaya içki yapımında kullanılmak üzere sunulan kaçak etil alkole yönelik çalışmalar kapsamında Bornova, Torbalı, Çeşme, Balçova ve Karabağlar ilçelerinde 4 araç, 1 iş yeri, 1 ev ve 1 depoya baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 18 bin 700 litre etil alkol, 2 bin 600 sahte içki imalatında kullanılan etiket, kapak gibi malzeme, 41 içki yapımında kullanılan aroma, 9 etil alkol imalatında kullanılan makine, 6 bin 640 dolu makaron, 4 bin 444 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 200 boş makaron, 903 elektronik sigara cihazı, 290 gümrük kaçağı puro, 151 kilogram kıyılmış tütün ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 8 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.