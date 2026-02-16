İZBETON operasyonunda şüpheliler adliyede

İZMİR'de İZBETONA'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON ile S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında kentsel dönüşüm projesinde imzalanan sözleşmede, bilirkişilerce incelemede bulunuldu. İncelemede; 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4'üncü etapta çalışmış gibi gösterildiği belirlendi. Bunun üzerine 23 şüpheli, hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği operasyonda 22 şüpheli, gözaltına alındı.

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' SUÇLAMASI

Şüphelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık ve tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlaması ile gözaltına alındıkları öğrenildi. Şüphelilerin, 2022 yılında İZBETON'un inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen İZBETON tarafından çalıştırılıyormuş gibi gösterilip, maaş ve prim ödemeleri yapıldığı belirlendi. Söz konusu bedellerin kişi başı 170 bin ila 200 bin lira arasında olduğu da tespit edildi.

22 şüphelinin, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi. Diğer 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. DHA)