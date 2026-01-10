İzmir'de 'İnsan ticareti' operasyonu; 4 tutuklama

İZMİR'de, polis ekiplerince 12 adrese düzenlenen 'insan ticareti' operasyonunda fuhşa zorlandıkları tespit edilen 14 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakcılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçunu işleyerek yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan kişileri tespit etti. 3 aylık teknik takip neticesinde 6 Ocak günü ekipler tarafından 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; fuhşa zorlanan Ukrayna, Özbekistan, Rusya ve Kazakistan uyruklu oldukları öğrenilen 14 kadın kurtarıldı. Öte yanda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 34 bin 55 TL, 1409 dolar ve 450 Euro'ya el konulurken, 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki İşlemlerinin ardından 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 4'ü 'İnsan ticareti' suçundan tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14 yabancı uyruklu kadın, ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.