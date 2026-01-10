Haberler

İzmir'de 'İnsan ticareti' operasyonu; 4 tutuklama

İzmir'de 'İnsan ticareti' operasyonu; 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de düzenlenen insan ticareti operasyonunda 14 yabancı kadın kurtarıldı, 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İZMİR'de, polis ekiplerince 12 adrese düzenlenen 'insan ticareti' operasyonunda fuhşa zorlandıkları tespit edilen 14 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakcılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçunu işleyerek yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan kişileri tespit etti. 3 aylık teknik takip neticesinde 6 Ocak günü ekipler tarafından 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; fuhşa zorlanan Ukrayna, Özbekistan, Rusya ve Kazakistan uyruklu oldukları öğrenilen 14 kadın kurtarıldı. Öte yanda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 34 bin 55 TL, 1409 dolar ve 450 Euro'ya el konulurken, 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki İşlemlerinin ardından 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 4'ü 'İnsan ticareti' suçundan tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14 yabancı uyruklu kadın, ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var

Ünlülere gece yarısı yeni operasyon! Aralarında Selen Görgüzel de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı