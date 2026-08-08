Karabağlar'da Sünger Deposu Yangını
İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda süngerlerin depolandığı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda süngerlerin depolandığı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Karabağlar Sanayi Sitesi 644. Sokak'taki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA