İZMİR'e incelemelerde bulunmak üzere gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, "İnceleme ziyaretlerinden sonra gördüğümüz eksiklikleri, tespitlerimizi paylaşıyoruz. Taleplerimizi iletiyoruz. Daha sonra da bunu raporlayıp hem Türkiye kamuoyuyla hem de devletimizin özellikle Adalet Bakanlığımızla paylaşıp hükümlü ve tutuklu haklarının ilerlemesine katkı sunmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu bugün ve yarın, İzmir'de incelemelerde bulunacak. İnceleme öncesi, Buca Ceza İnfaz Kurumu önünde, Alt Komisyon Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış açıklama yaptı. Alkayış, konuşmasına önceki gün Şanlıurfa Siverek'te, dün de Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırıdan sonra hayatlarını kaybeden çocuklar ve öğretmenin acısını yaşadıklarını belirti, hayatlarını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun 5 Aralık 1990'da 3686 sayılı yasayla kurulmuş bir komisyon olduğunu açıklayan Mustafa Alkayış "Komisyonun temel hedefi, Türkiye'nin insan hakları yönüyle taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan yola çıkarak anayasa ve kanunlarımız arasındaki uyumu sağlamaktır. İnsan hak ve hürriyetlerinin genişlemesini, bütün işlemlerde insan onurunun korunmasını, mevzuattan kaynaklanan eksiklikler varsa yasa teklifinde bulunulmasını, uygulamadan kaynaklanan eksiklikler varsa bunları tespit edip önerilerde bulunulmasını, hak ihlali iddiası var ise bunun incelemesinin yapılmasını ve herhangi bir iddiayla ilgili olarak da gerekli gördüğü yerde inceleme yapmak ve yetkilileri çağırmak yetkisine sahip bir komisyonumuz var" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun kurulmasından sonra bir gelenek olarak her yasama döneminde de hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme alt komisyonu kurulduğunu ifade eden Alkayış, şöyle devam etti:

"Özellikle tutuklu ve hükümlülerin haklarının korunup korunmadığı, infaz sisteminin, rejiminin tam olarak uygulanıp uygulanmadığı, hükümlü ise cezasının infazının insan haklarına uygun bir muamele içerisinde icra edilip edilmediğini, bu ceza aldığı süreden sonra da ıslahının olup tekrar topluma kazandırılıp kazandırılmadığı noktasında komisyonumuz çok geniş incelemeler yapmıştır. 28'inci yasama döneminde de hükümlü ve tutuklu hakları alt komisyonumuz kurulmuş ve Sincan'a iki defa Diyarbakır, Mardin, Midyat, Erzurum, Erzincan, Bolu, Düzce, Kırşehir, Niğde Açık ve cezaevlerine inceleme ziyaretleri yapılmıştır. Bu inceleme ziyaretlerinden sonra Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğümüz ve bileşenleriyle bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne komisyona çağırıyoruz. Gördüğümüz eksiklikleri, tespitlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Taleplerimizi iletiyoruz. Daha sonra da bunu raporlayıp hem Türkiye kamuoyuyla hem de devletimizin özellikle Adalet Bakanlığımızla paylaşıp hükümlü ve tutuklu haklarının ilerlemesine katkı sunmaya gayret gösteriyoruz."

'İNSAN HAKLARI KENDİNİ YENİLEYEN BİR ALAN'

Mustafa Alkayış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu'nun 1990 yılından bugüne kadar yaptığı inceleme ziyaretleriyle, tuttuğu raporlarla, gündeme getirdiği konularla insan hak ve hürriyetlerine ciddi katkı veren bir komisyon olduğunu vurguladı.

İnsan hakları konusunun dinamik bir alan olduğuna dikkati çeken Alkayış, "Sürekli kendini yenileyen bir alan. Dün bir sorun, sıkıntı olarak görünen bir konu bugün gündemden düşebiliyor veya hükümlü ve tutuklu olmayan vatandaşlarımız için çok kolay basit gibi görünen bir durum hükümlü ve tutuklu insanlar arasında çok kıymetli bir konu olabiliyor. O yüzden üzerine ne koyabilirsek bizim için kıymetli. Hükümlü ve tutuklular da doğrudan doğruya devletin tasarrufu hükmü altında olan insanlar. Dolayısıyla sağlığa erişim, beslenme, nakilleri, kapalı ve açık görüşmelerinin tam ve istenir şekilde yapılıp yapılmadığı, cezaevi personelinin muamelesi gibi konular bizim temelde takip ettiğimiz konular. Komisyonumuza müracaatlar oluyor. Bu müracaatlardan sonra da her siyasi partiden milletvekili arkadaşlarımız var. Onlarla beraber inceleme ziyaretleri yapıyoruz. İzmir'imizde değişik konularda 468 müracaat var. Bu konuları yerinde inceleyip, tespitlerimizi yapıp Ceza ve Teklifevleri Genel Müdürlüğümüz ile istişare edeceğiz" ifadelerini kullandı.

