İzmir'de 'Hind Rajab'ın Sesi' Filminin Özel Gösterimi Gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Kaouther Ben Hania'nın yönetmenliğini üstlendiği 'Hind Rajab'ın Sesi' adlı filmin özel gösterimi İzmir'de gerçekleştirildi. Gösterime İzmir Valisi Süleyman Elban ve diğer yetkililer katıldı. Vali Elban, gösterim sonrası yaptığı açıklamada Filistin'de yaşanan zulmü ve masum insanların acılarını vurgulayarak, filmin özel bir deneyim sunduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, yönetmenliği ve senaristliğini Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği 'Hind Rajab'ın Sesi' adlı filmin özel gösterimi İzmir Valisi Süleyman Elban'ın katılımı ile gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği iş birliğiyle sunulan yönetmenliği ve senaristliğini Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği 'Hind Rajab'ın Sesi' adlı filmin özel gösterimi gerçekleşti. Filmin özel gösterimine İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer katıldı. Film, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Cem Şener'in sunumunun ardından başladı. Film sonunda açıklamada bulunan Vali Elban, "Belgesel ve film karışımı çok özel bir gösterim izledik. Aslında 27 aydan bu yana Filistin'de yaşananlardan sadece bir yavrumuzun ve onun beraber olduğu akrabalarının ölümüne beraber şahitlik ettik. Bir araba içerisindeki bir küçük yavrunun ve onun yanındaki 4-5 kişinin şehadetine şahitlik etmek bile duygu dünyamızı altüst etti" dedi.

'ÇOK ÖZEL BİR GÖSTERİMDİ'

Orada her gün binlerce insanın şehit olduğunu belirten Vali Elban, "Bu zulme biz burada bir buçuk saat dayanamadık. Bu zulmün 27 aydan beri, 24 saat ve her iklim şartları altında, hiçbir güvenli yer olmadan devam ettiğini düşünürsek oradaki soykırımın, dehşetin, acının boyutlarını insan olarak tasvip etmemiz, açıklamamız mümkün değil. İnşallah kardeşlerimiz bu zulümden, bu katliamdan soykırımdan bir an evvel kurtulur. Onlar da selamete ve sulha ererler diye temenni ediyorum. Şehadete eren o masum insanların hepsine de yüce Rabb'imden rahmet diliyorum. İnşallah Rabb'im ne Filistin'de ne de dünyanın bir yerinde mazlum hiçbir insanı bu acılar içerisinde bulunmasına izin vermez. Bu özel filmi ve belgesel karışımı başyapıtı da herkesin izlemesini özellikle tavsiye ediyorum. Her gün haberlerde, sosyal medyada takip ediyoruz ama bu çok özel bir gösterimdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
