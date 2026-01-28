Haberler

Suç örgütü soruşturmasında Coşkun Necati Arabacı için hapis istemi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de organize suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı hakkında yürütülen soruşturmada, 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Arabacı'nın da aralarında bulunduğu 14 sanık, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalırken, tutuklu sanık için de yeniden tutuklama kararı verildi.

İzmir'de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı hakkında "örgüt liderliği", "nitelikli yağma", "ağırlaşmış kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı tutuklu sanık Arabacı ile örgüt üyesi olduğu iddia edilen 13 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianame, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Arabacı için "örgüt liderliği", "nitelikli yağma", "ağırlaşmış kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuksuz diğer 13 sanık hakkında ise "örgüt yöneticiliği", "örgüt üyeliği", "örgüte yardım etmek", "nitelikli yağma", "silahla kasten yaralama", "ağırlaşmış kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

İddianamede diğer 13 sanığın da tutuklu yargılanması istendi.

Olayın geçmişi

Organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Asliye Ceza Mahkemesince hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verilen Arabacı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
1 aylık bekleyişe değiyor! Beşiktaş'tan üst üste dört transfer birden

1 aylık bekleyişe değiyor! Üst üste dört transfer birden
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı

Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı
Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok

Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok