İzmir'de Geçici Koruyucu Aile Hizmeti ile Bir Bebek Yuva Buldu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında İzmir'de 'Geçici Koruyucu Aile Hizmeti' modeli hayata geçirildi. 1 aylık bebek Emre, koruyucu aile Sema ve Deniz Boztaş'ın sıcak yuvasına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde yürütülen "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında hayata geçirilen "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" modeliyle İzmir'de bir bebek daha sıcak bir yuvaya kavuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk kez Afyonkarahisar'da uygulanmaya başlanan "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" modeli, çocukların kurum bakımına alınmadan önce güvenli ve şefkatli bir ortamda büyümelerini amaçlıyor.

Avrupa Birliği Delegasyonunun desteğiyle, Bakanlık ve UNICEF işbirliğinde yürütülen "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında hayata geçirilen model, ilk fazda Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Mersin, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ, Eskişehir, Muş ve Şanlıurfa'da uygulanıyor.

Bu kapsamda İzmir'de doğumdan hemen sonra terk edilmesinin ardından devlet himayesine alınan ve Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın "Emre" ismini verdiği 1 aylık bebek, Sema ve Deniz Boztaş ailesinin sıcak yuvasına emanet edildi.

Gerekli tüm eğitimleri tamamlayan Boztaş çifti, Geçici Koruyucu Aile Sözleşmesi ile bir bebeğin hayatındaki en önemli geçiş sürecinde yanında yer aldı.

2018'den bu yana 10 yaşındaki Bedriye'nin koruyucu aileliğini yapan çift, şimdi de minik Emre'ye yuva olacak.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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