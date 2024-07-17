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İzmir'de Gayrimenkul Dolandırıcısı Yakalandı

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İzmir'de bir Kanada vatandaşını gayrimenkul satışı bahanesiyle dolandıran Iraklı şüpheli, Bursa'da yakalandı. Şüphelinin, Kanada vatandaşının güvenini kazanarak bin 400 dolar ile 100 dolarını başka bir hesaba aktardığı ve daha sonra da 100 bin dolarını aldığı belirlendi. Polis ekipleri, şüphelinin Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde olduğunu tespit ederek yakaladı. Üzerinden 99 bin 800 dolar ele geçirilen şüpheli suçunu itiraf etti.

İzmir'de, gayrimenkul satışı bahanesiyle bir Kanada vatandaşını dolandıran Iraklı şüpheli, Bursa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Alsancak semtinde Irak vatandaşı A.K. ile bir Kanada vatandaşı gayrimenkul satışı yapmak için anlaştı.

A.K'nın, Kanada vatandaşının güvenini kazanarak bin 400 dolar ile 100 dolarını bilgisi dışında başka bir hesaba aktardığı belirlendi. Daha sonra Kanadan vatandaşının 100 bin dolarını aldığı ileri sürülen A.K. kaçtı.

İhbar üzerine hareket geçen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri A.K'nin son olarak Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde olduğunu saptadı.

Şüpheli A.K, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'a gitmek üzereyken yakalandı. Üzerinden 99 bin 800 dolar ele geçirilen A.K'nin suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kanada Bursa İzmir Irak 3.Sayfa Güncel Haberler

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