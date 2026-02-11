Haberler

İzmir'de 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'de 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari göçmen kaçakçısı yakalandı
Güncelleme:
Çiğli ilçesinde 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan N.E. polis operasyonuyla yakalandı. Hükümlünün ayrıca dolandırıcılık ve yağma gibi suçlardan dosyasının bulunduğu öğrenildi.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü N.E., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.E., yakalanarak gözaltına alındı. N.E.'nin ayrıca, 'dolandırıcılık', 'yağma' ve 'suç örgütü üyeliğinden hakkında dosya bulunduğu öğrenildi. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

