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İzmir'de evinde silahlı saldırı sonucu öldürülen kişi

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, evine gelen kişi ya da kişiler ile çıkan kavgada Osman Şahin (45), kendisine ait ruhsatlı tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, evine gelen kişi ya da kişiler ile çıkan kavgada Osman Şahin (45), kendisine ait ruhsatlı tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Goncalar Mahallesi 6010/1 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, giriş katındaki dairede ikamet eden Osman Şahin ile evine gelen kişi ya da kişiler ile aralarında henüz öğrenilemeyen bir nedenden tartışma yaşandı. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Şahin evde kendisine ait ruhsatlı tüfek ile vuruldu. Şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Osman Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osman Şahin Karşıyaka İzmir Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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