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İzmir'de evde çıkan yangında genç hayatını kaybetti

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Emmioğlu Mahallesi Refik Sokak'ta müstakil bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde yapılan incelemede Emre Kuzum'un cansız bedenine ulaşıldı.

Dedesine ait evde yalnız kaldığı öğrenilen Kuzum'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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