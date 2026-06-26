İzmir'de imece usulü dayanışmayla nişan sevinci

İZMİR'de maddi imkansızlıklar nedeniyle nişan organizasyonu yapmakta zorlanan Nesrin Gönültaş (26) ile Mehmet Ertürk (29) çifti, esnafın imece usulü bir araya gelerek yaptığı nişanla evlilik için ilk adımı attı.

İzmir'de yaşayan Nesrin Gönültaş ile Mehmet Ertürk çifti, maddi imkansızlıklar nedeniyle nişan organizasyonu yapmakta zorlandı. Makyaj sanatçısı Kevser Marshall, çift için bir iyilik hareketi başlattı. Marshall'ın esnaf arkadaşlarının da durumu öğrenmesi ile imece usulü bir dayanışma oluşturuldu. Kevser Marshall makyajı üstlenirken, kafe işletmecileri Ezgi Yeşim Koç ile Mehmet Koç salonu tahsis etti. Fatma Koşbadar nişan fotoğraflarını çekerken, Umut Koşbadar etkinliğin videolarını hazırladı. Filiz Başşimşek ikramlıkları, Ceylan Tank ise organizasyonu ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Nişan için gerekli tüm hazırlıklar gönüllü olarak üstlenilirken, dayanışma örneği sergileyen esnaf sayesinde çift nişanlandı.

'GÜZEL BİR ANI OLACAK'

Mutlu gününde duygularını paylaşan kepçe operatörü Mehmet Ertürk, "Nişan etkinliği istiyorduk. Ancak işin aslı direkt düğünle işi kapatacaktık. Esnaf yardımcı oldu. Allah hepsinden razı olsun. İçimizde kalmadı. Heyecan hat safhada. Mutluyum. Hayatımızda güzel bir anı olacak" dedi.

'UNUTULMAYACAK BİR AN'

Mehmet Ertürk'ün nişanlısı Nesrin Gönültaş ise "Her şeyle tek tek ilgilendiler. Çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Bu süreçte beni hiç yormadılar. Kendimi çok stresli bir dönemde çok rahat hissettim. Esnafın desteği olmasaydı nişanı yapamazdım. Çünkü böyle bir nişan imkanlarım dahilinde değil. Şu an çok mutluyum. Unutulmayacak bir an" diye konuştu.

'GÜZEL ŞEYLERE VESİLE OLUR'

Makyaj sanatçısı Kevser Marshall (24) ise "Gelinlere destek olmak için ücretsiz makyaj yapıyordum. Bu süreçte sanal medyadan paylaştım ve bir hanımefendi de kendi gelinliğini bağışlamak istediğini söyledi. Bu benim çok hoşuma gitti. Aklıma bir fikir geldi. Nişanı genelde kadın tarafı yaptığı için ben de kadınlara daha çok destek olması adına bir proje oluşturmak istedim. Bence çok güzel bir oluşum oldu. Esnaflarla birlikte bir araya geldik. Umarım güzel şeylere vesile olur. Daha fazla insan bu tarz etkinlikler ve projeler yapmak ister" dedi.

'ÇİFTİN HAYALLERİNE KATKIDA BULUNMAK İSTEDİK'

Etkinliğe kafesini açarak yer temin eden Ezgi Yeşim Koç (30) ise "Tesadüfen denk geldik. Yardımımızın dokunabileceğini fark ettik. Bu iyilik sarmalında bizim de katkımız olsun istedik. Mutluyum ve iyi hissediyorum. Umarım bu büyür ve birçok işletme aynı şekilde herkese katkıda bulunur. Hayallerine katkıda bulunmak istedik. Umarım çok mutlu olurlar. Biz de çok mutlu olduk" dedi.

'UMARUM BİRİLERİNE ÖRNEK OLURUZ'

Nişan için ikramlıkları hazırlayan Filiz Başşimşek (49), "Hayır işleniyor bizim de katkımız olsun dedik. Naçizane, gücümüzün yettiğince elimizden geldiğince ikramlıkları hazırladık. Umarım birilerine örnek oluruz. Bu etkinlikler daha da çoğalır. Gücü yeten yetmeyene her zaman elini uzatmalı diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'HER KOLDAN BİRLEŞİP, BU ORGANİZASYONU YAPTIK'

Nişan alanının süslemelerini sağlayan Ceylan Tank (31) ise "Bir genç kızımızın hayallerini gerçekleştirmek istedik. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Onun gönlünün istediğini en güzel şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Çok güzel duygular hissediyorum" dedi. Nişanın fotoğraflarını çeken Fatma Koşbadar (29) da "Buna ihtiyaç vardı. Çok mutluyum. Çünkü birbirimize çok yardımcı olmamız gereken durumlar var. İmece usulü bir şey bu. Her koldan birleşip, bu organizasyonu yaptık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı