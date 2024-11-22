Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Emekli Askerler ve Vatandaşlar, Teğmenlerin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilmesini Protesto Etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara Harp Okulu'nda resmi mezuniyet töreni sonrası "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diyerek kılıç çattıkları için ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler için İzmir'in Konak ilçesinde emekli askerler ve vatandaşlar bir araya gelerek, kararı protesto etti.

(İZMİR) - Kara Harp Okulu'nda resmi mezuniyet töreni sonrası "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıç çattıkları için ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenler için İzmir'in Konak ilçesinde emekli askerler ve vatandaşlar bir araya gelerek, kararı protesto etti.

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını attıktan sonra kılıç çatmalarına ilişkin başlatılan soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezasıyla 5 teğmen Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu kararı protesto için Konak ilçesinde toplanan emekli asker ve vatandaşlar, teğmenlere destek açıklamasında bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte basın açıklamasının yanı sıra emekli askerler, Andımız ve Subay Andı'nı okudu.

"Disiplin işlemlerini kınamak için toplandık"

Emekli askerler adına basın açıklamasında bulunan emekli Tümgeneral Hasan Peker Günal, şunları söyledi:

"Bizler, yani asker-sivil Mustafa Kemal'in askerleri, Atatürk'ün yol arkadaşları olan bizler, bugün burada, en genç Mustafa Kemal'in askeri olan teğmenlerimize, bize göre, Yüksek Disiplin Kurulunun yetkilerini aşan ve buram buram zorlama kokan gerekçelere dayandırılarak yapılmakta olan disiplin işlemlerini kınamak ve teğmenlerimize destek olmak için toplandık.

Atatürk'e bağlılığın ifadesi

Mustafa Kemal'in askeri demek; 7 düvele karşı kazanılan bir utkunun başkomutanı, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk ulusunun çağdaş uygarlığı hızla yakalayabilmesi için yapılan devrimlerin mimarı ulu önderimiz, ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'e sarsılmaz bir inançla bağlılığın en öz ifadesidir. Mustafa Kemal'in askeri demek; Anayasamızın Başlangıç hükümlerinde yer aldığı ve teğmenlerin de ant içerken ifade ettikleri gibi, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunmasındaki azim ve kararlılığının en öz ifadesidir. Mustafa Kemal'in askeri demek; Atamızın 'Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' veciz sözüyle gençliğe verdiği birinci vazifenin içtenlikle benimsenmiş ve özümsenmiş olduğunun en öz ifadesidir. Mustafa Kemal'in askeri demek; anayasamızın değişmez ve değiştirilmesi önerilemez maddelerinin yılmaz bekçiliğinin en öz ifadesidir. Bütün bu kutsal karakterler yalnızca askeri okul giriş veya mezuniyetlerinde içtikleri ant nedeniyle askerler ve asker emeklilerine özgü değil, aynı zamanda, aynı duygu ve düşünceleri benimseyen ve paylaşan sivil vatandaşlarımıza da özgüdür."

"Yanlıştan dönüleceğine inanmak istiyoruz"

Kara Harp Okulu'nda her yıl 13 Martta Atatürk'ün okula girişini anma etkinliklerinde yaka numarası okunurken bütün Harbiyelilerin ayağa kalkarak "içimizde" diye haykırdığını belirteren Günal, "Bu yıl yapılan etkinlikte de aynı haykırış salonu inletirken, protokol sıralarında oturan bütün üst düzey komutanlar ve konuklar bu haykırışı çılgınca alkışladılar. İşte o gün çılgınca alkışlayan bu eller, medyada dolaşan haberlere göre şimdi Mustafa Kemal'in Askeri teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden bağlarını koparmak veya onları cezalandırmak için imza atmaya hazırlanmaktadırlar. Oldukça çelişik bu olasılığın gerçekleşmeyeceğine, eğer düşünülüyorsa bile, yanlıştan dönüleceğine inanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir komutanın ve idarecinin böyle bir karara imza atabileceklerini düşünmek bile istemiyoruz"

"Ancak ölçüsüz ve evrensel hukuk ruhu ile çelişkili kararlar verilirse, TSK ile bağı koparılacak veya cezalandırılacak olan yalnızca teğmenler olmayacak, bizzat Mustafa Kemal Atatürk ve onun emanetçileri olan gençler ve genç kalmayı başaranlar olacaktır" diyen Günal, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllarda, aymaz veya öngörüsüz politikalar sonucu, küresel güçlerin amaçlarına uygun olarak, askeri okullara sokuşturulan ve darbe girişiminde bulunan FETÖ yetiştirmesi askerler dışında, Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerini özümsemiş askeri okullarda, Mustafa Kemal Atatürk düşünleri, fikirleri ile yoğrulmuş hiçbir komutanın ve idarecinin böyle bir karara imza atabileceklerini düşünmek bile istemiyoruz. Vatan uğruna gerekirse seve seve canını vermeye meslek andı içmiş olan her düzeydeki Türk askerinin, koltuk, makam ve ikbal hırsıyla böyle bir karara imza atabilecekleri olasılığını düşünmek bile istemiyoruz. Unutulmamalıdır ki, Mustafa Kemal'in askeri olmak, en son 1919-1922 yılları arasında, İşgal Kuvvetleri yönlendirmeli Padişah Vahdettin tarafından suç kabul edilmiştir. Türk Ordusu karakterinin nüvesi olan teğmenler hakkında beklenmedik ayırma ve ceza kararları alınırsa, bu karara imza atanlara, yanıtını ısrarla bekliyor olacağımız bir sorumuz olacaktır. Sizler teğmenlerin kimin askeri olmasını beklemekteydiniz?"

İzmir'de Emekli Askerler ve Vatandaşlar, Teğmenlerin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilmesini Protesto Etti
Kaynak: ANKA / Güncel
'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 A Milli Takımımız, Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off rakibi belli oldu

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi
Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var

Üniversitedeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK BAĞ-KUR 2025 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak? TÜRKİYE-MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLE! Türkiye Macaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda? MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Milli maç ne zaman? Türkiye A Milli Takım play-off maçı ne zaman oynanacak? Mehmet Dönmez kimdir? İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kaç yaşında ve nereli? İskenderun Belediyesi hangi parti? İskenderun Belediye Başkanı kimdir? Türkiye play-off turunda kiminle eşleşti? A Milli Takım play-off turunda kiminle oynayacak? İskenderun nerede, nereye bağlı? İskenderun'da gezilecek yerler neresi? Black Friday ne zaman 2024? Efsane Cuma indirimleri ne zaman bitecek? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 22 Kasım Yalı Çapkını dizisi 84. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.