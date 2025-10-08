İzmir'de Elektrikli Bisiklet Kazası: İki Arkadaş Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde kamyonetle çarpışan elektrikli bisiklette yaşamını yitiren Suriye uyruklu Osman Haciali (33) ve yanındaki Muhammed Ahmed'in (45) ülkelerinde toprağa verileceği belirtildi. Kazanın her ikisi de ayakkabıcı olan Haciali ve Ahmed'in iş çıkışı evlerine dönüş yolunda yaşandığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Gökdere Caddesi'nde meydana geldi. E.G. idaresindeki 55 AEZ 460 plakalı kamyonet karşı yönden gelen Suriye uyruklu Osman Hacıali yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisikletin sürücüsü evli ve 5 çocuk babası Hacıali ve yanındaki evli ve 4 çocuk babası Muhammed Ahmed, yol kenarına savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Osman Haciali'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmed ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmed de doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma, kamyonet sürücüsü E.G.'yi gözaltına aldı.

İKİSİ DE AYAKKABICIYMIŞ

Kazada yaşamını yitiren iki arkadaşın Bornova Ayakkabıcılar Sitesi'nde çalıştıkları, işten eve dönüş yolunda kazada hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Osman Haciali ve Muhammed Ahmed'in cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Haciali ve Ahmed'in memleketleri Suriye'nin Halep kentinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan kamyonet sürücüsünün E.G.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.