İzmir PMYO’da 376 Polis Adayı Mezun Oldu

İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nda (PMYO) eğitimlerini tamamlayan 376 polis adayı düzenlenen törenle mezun oldu.

Okulda düzenlenen 23. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dönem birincisi İsmail Uzun, mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan ailelere, öğretim kadrosu ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

Öğrencilerin yemin ederek polislik mesleğine adım atacağını belirten Elban, bu görevin sıradan bir meslek olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Polis adaylarının sadakatle bağlanacağı devletin yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu vurgulayan Elban, "Hizmet edeceğiniz insanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin asil vatandaşı. Hizmet edeceğiniz, ayak basacağınız, görev yapacağınız hırsıza, teröriste göz açtırmayacak bu topraklar şehitlerimizin emaneti, kutsal topraklardır." dedi.

Elban, buradan mezun olduktan sonra polis teşkilatında görev yaparken büyüklerinin tecrübelerinden faydalanarak kendilerini daha da geliştireceklerine inandıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin mesleklerini hukuk içerisinde yürüteceklerini anlatan Elban, şöyle konuştu:

"Siz sadece kanun ve hukukun emrinde olan bir polis, bir emniyet teşkilatı mensubu olmayacaksınız. Siz şanlı Türk polisi olacaksınız. Türk polisi olmak adaletli, şefkatli, namuslu olmak gerektirir. Türk polisi olmak kutsalı, vatanı, devleti ve ailesi için gözünü kırpmadan can verebilme iradesine sahip olmayı gerektirir. Türk polisi olmak mazluma şefkatli olmayı gerektirir."

Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ökkeş Bulut ise zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencileri kutlayarak, onların üstlenecekleri kutsal görevi layıkıyla yerine getireceklerine inandığını belirtti.

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Daha sonra mezun olan polis adayları yemin etti.

Geçiş töreninin ardından öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Törenin ardından öğrenciler ve aileleri bir araya gelirken, duygusal anlar yaşandı.