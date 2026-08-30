Otobüs durağına park ve cama yumruk: 181 bin TL ceza

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otobüs durağına park eden sürücü ile yolcu otobüsünün camına yumruk atan otomobildeki kişiye toplam 181 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Karşıyaka Girne Caddesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesine ait ESHOT yolcu otobüsü şoförüne yönelik saldırı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İnceleme sonucu olaya karışan kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Çalışma sonunda M.G'nin (54) otomobilini otobüs durağına park etmesinden dolayı otobüsün gidemediği, çıkan tartışmada araçtan inen kişinin otobüsün camına yumruk attığı belirlendi.

Otomobil sürücüsü ile otobüse yumruk atan kişiye toplam 181 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, otobüsün camına yumruk atan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA