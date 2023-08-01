İzmir'de Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Farkındalık Çalıştayı Düzenlendi

İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Çalışma Grubu Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Farkındalık Çalıştayı ve İl Komisyon Toplantısı düzenlendi. Programda, insan ticareti ile mücadele konusunda istatistiki bilgiler paylaşıldı ve iş birliği kararı alındı.

İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Çalışma Grubu Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Farkındalık Çalıştayı ve İl Komisyon Toplantısı düzenlendi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü'nün önemini vurgulamak amacıyla resmi kurum, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, modern kölelik olarak da nitelendirilen insan ticaretinin silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretinden sonra en fazla gelir sağlayan üçüncü yasa dışı faaliyet olduğunu kaydetti.

Demirtaş, insan ticaretinin bireylerin hak ve özgürlüklerine, kamu düzenine, kamu güvenliğine ve kamu sağlığına karşı ciddi tehdit oluşturan en önemli uluslararası sorunlardan biri olduğunu vurguladı.

Program, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması Çalışma Grubu Başkanı Didem Şahal Çelik, San Jose State Üniversitesinden Doç. Dr. Kezban Yağcı Sokat, Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Berna Kırkulak Uludağ ve İzmir Demokrasi Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ayça İzmirlioğlu'nun sunumlarıyla devam etti.

Sunumlarda dünya, Türkiye ve İzmir'de insan ticareti ve önlenmesine ilişkin çalışmalar konusunda istatistiki bilgiler verildi.

Programın son bölümünde insan ticareti ile mücadele alanında görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonun artırılması kararı alındı.