Haberler

İzmir'de anneannesini dolandırdığı iddiasıyla yakalanan torunu ve onun kayınbiraderi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 85 yaşındaki anneannesine ait taşınmaz üzerinde baskı ve hile yoluyla işlem yaptığı iddiasıyla torunu K.Ş. ve kayınbiraderi E.S. gözaltına alındı. İki şüpheli, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde anneannesine ait taşınmaz üzerinde baskı ve hile yoluyla işlem yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan torunu ve onun kayınbiraderi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Semra Şenkaya'ya (85) ait taşınmazla ilgili baskı ve hile yoluyla işlem yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Şenkaya'nın torunu K.Ş. ile onun kayınbiraderi E.S, kolluk kuvvetlerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sánchez'den Musk'a Don Kişot göndermesi: Bırak havlasınlar

Dünya bu kapışmayı konuşuyor! Başbakan'dan Musk'a olay gönderme
Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Sánchez'den Musk'a Don Kişot göndermesi: Bırak havlasınlar

Dünya bu kapışmayı konuşuyor! Başbakan'dan Musk'a olay gönderme
Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Transferler üst üste! Sacha Boey'dan sonra bir imza daha
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu