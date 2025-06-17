İzmir'de Dezenformasyonla Mücadele İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) arasında dezenformasyonla mücadele, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerini içeren işbirliği protokolü imzalandı.

İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İletişim Modeli kapsamında iki kurumun işbirliği içinde hareket edebilmesi amacıyla protokol hazırlandı.

İZTO'da düzenlenen törende protokolü İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bölge Müdürü Yüksel, sağlıklı enformasyonun devlet idaresi ve kamuoyu açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, "360 derece iletişim anlayışıyla her konuda devlet-millet arasındaki iletişim köprüsü sağlamlaştırılmıştır. Tüm insanlığın ortak menfaatini gözeterek hakikate, adalete ve hakkaniyete bağlı kalmayı temel ilke edinen Türkiye İletişim Modeli güçlü bir ilkesel duruşu ve net bir tavrı da bünyesinde barındırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Mahmut Özgener ise hızla değişen ve gelişen koşullarda iletişim faaliyetlerinin öneminin giderek arttığını dile getirdi.

Doğru bilgi ihtiyacının arttığını kaydeden Özgener, "Kaynaksız içerikler, doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgiler, çok ciddi dezenformasyon olarak karşımıza çıkıyor. Yanlış bilgiler ticari hayatı da olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında, iki kurum dezenformasyonla mücadele konusunda işbirliği içinde hareket edecek, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütecek. İzmir'e katma değer sağlayacak kültürel organizasyonlar, araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri ile sosyal sorumluluk projeleri geliştirilecek. İzmir Ticaret Odası, İzmir ve Manisa illerinde bulunan üniversitelerin iletişim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere kontenjan dahilinde staj olanağı sağlayacak. Taraflar, toplumsal farkındalığın artırılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bağımlılıklarla mücadelede etkin bir biçimde mücadele edilmesi konusunda iş birliği içinde hareket edecek.